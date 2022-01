Itálie vrátila Řecku fragment z Parthenónu. Polovina reliéfů nadále zůstává v Londýně

Dva a půl tisíce let starý fragment mramoru, který zachycuje nohu bohyně lovu Artemis, získalo Řecko od muzea v Palermu. Přestože jde zatím pouze o zápůjčku na osm let, existuje naděje, že časem přejde v trvalou. A především že přispěje k vyřešení jednoho z nejvleklejších kulturních sporů dějin.

„V zásadě nám poskytuje návod, jak by se dal zorganizovat trvalý návrat všech parthenónských soch do Atén,“ prohlásila řecká ministryně kultury Lina Mendoniová. Italská strana nepochybuje, že jednala správně. „Myslíme, že návrat fragmentu do Řecka byl nutný,“ potvrdila ředitelka sicilského muzea Antonia Salinase.

Fragment byl součástí sto šedesát metrů dlouhého vlysu s figurálními výjevy kolem vnějších zdí chrámu na Akropoli. Asi polovinu z do té doby zachovaných reliéfů odvezl na počátku 19. století britský diplomat Lord Elgin. Vystavuje je Britské muzeum v Londýně, které na tomto stavu nehodlá nic měnit.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis věří, že je možné najít cestu k jejich navrácení do Atén. „Usilujeme o konstruktivní spolupráci s Britským muzeem, abychom našli vzájemně přijatelné řešení,“ uvedl.