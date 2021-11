Švédský parlament schválil Anderssonovou do čela vlády. Před týdnem rezignovala hned po zvolení

Do čela vládnoucí sociální demokracie byla Anderssonová zvolena na začátku listopadu, stala se tak druhou ženou na této pozici po Moně Sahlinové, která stranu vedla v letech 2007 až 2011. Dříve působila jako ministryně financí ve dvou vládách premiéra Stefana Löfvena.

Ačkoliv je Švédsko považováno za jednu z nejvíce rovnoprávných zemí na světě, v čele vlády jako jediná ze severských zemí ještě ženu nemělo. „Je to velká čest,“ prohlásila Anderssonová letos v září. „Přijmout nominaci na lídryni sociálních demokratů je velké rozhodnutí. Není to něco, co si rozmyslíte přes noc,“ dodala.

Hned v den svého potvrzení v parlamentu minulou středu se však Anderssonová premiérské funkce vzdala. Bezprostředním důvodem jejího kroku bylo neschválení vládního návrhu rozpočtu. Schválen byl naopak opoziční návrh, načež švédští Zelení oznámili, že novou vládu opouštějí. Následující den oznámil předseda parlamentu Andreas Norlén, že Anderssonová dostane znovu šanci sestavit vládu. Nyní by měla vést menšinový, čistě sociálnědemokratický kabinet. Již v den svého odstoupení Anderssonová uvedla, že Zelení chtějí její vládu i dále podporovat.