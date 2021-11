Boje v Etiopii se stupňují. Obyvatelé Addis Abeby na manifestaci slibovali, že budou město bránit

Někteří občané města tvrdí, že nemají strach. „Nepřijdou (TPLF) do města, protože armáda je může zničit. Nebude se vyjednávat. Jsou to teroristé, měli by být pohřbeni a zničeni,“ řekl prodavač Kebede Hailu, jehož citovala agentura AFP.

Zpěvák Tariku Gankisi z pódia vyzval, aby se konala mírová jednání. „Proč říkáme, že musíme umírat? Lepší je vyjednávat. Dost zbraní, to není řešení,“ řekl, přičemž se podle AFP někdo ze zákulisí začal ptát, kdo Gankisiho na akci pozval.