Izraelský parlament schválil rozpočet na příští rok

Izraelský parlament už ve čtvrtek časně ráno schválil rozpočet na letošní rok, čímž prozatím zabránil konání dalších předčasných voleb. Hlasování o obou rozpočtech se považuje za zásadní test vlády premiéra Bennetta.

Pokud by poslanci rozpočtový balík neratifikovali do 14. listopadu, automaticky by to znamenalo rozpuštění parlamentu a o devadesát dnů později by se musely konat předčasné volby. Právě neschopnost dohodnout se na rozpočtu vedla loni k pádu minulé vlády a letošním březnovým volbám. Byly čtvrté za minulé dva roky a vítězný Likud expremiéra Benjamina Netanjahua po nich nedokázal sestavit kabinet s parlamentní většinou.

Od léta je v Izraeli u moci nesourodá vládní koalice premiéra Bennetta, v níž je zastoupeno osm stran z různých částí politického spektra, poprvé i arabské politické uskupení.

Součástí rozpočtu na příští rok je mnohamiliardový balík, který má být v příštích pěti letech použit pro zvýšení životní úrovně arabské komunity, což byla jedna z podmínek, jež žádala koaliční arabská strana za podporu při hlasování. Rozpočet rovněž počítá se zvýšením některých daní pro ultraortodoxní komunitu, jejíž strany jsou nyní v opozici.