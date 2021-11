Izraelský parlament schválil rozpočet, zažehnal tak hrozbu předčasných voleb

Rozpočet podpořilo 61 poslanců ze 120. Izraelský parlament plán hospodaření státu naposledy schválil v březnu 2018. Deník The Jerusalem Post na svých internetových stránkách napsal, že po ranním hlasování šli zákonodárci na několik hodin spát, pak je čeká hlasování o dalším zákonu a později ještě o rozpočtu na rok 2022.

Pokud by poslanci rozpočtový balík neratifikovali do 14. listopadu, automaticky by to znamenalo rozpuštění parlamentu a o devadesát dnů později by se musely konat předčasné volby. Právě neschopnost dohodnout se na rozpočtu vedla loni k pádu minulé vlády a letošním březnovým volbám. Byly čtvrté za minulé dva roky a vítězný Likud expremiéra Benjamina Netanjahua po nich nedokázal sestavit kabinet s parlamentní většinou.

Od léta je v Izraeli u moci nesourodá vládní koalice premiéra Bennetta, v níž je zastoupeno celkem osm stran z různých částí politického spektra, vůbec poprvé i arabské politické uskupení.