Ani Nobelova cena Muratova neochrání před označením za zahraničního agenta, prohlásil Putin

Nálepku „zahraničního agenta“ dostala od úřadů už řada nezávislých ruských médií a novinářů kritických vůči Kremlu. Toto označení, které si z dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace.

Rusko kontroverzní zákon o „zahraničních agentech“ přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo z nevládních organizací na nezávislá média i jednotlivce, kteří přijímají finance ze zahraničí a podle úřadů vyvíjejí politickou činnost.

„Pokud neporuší ruský zákon a nezavdá příčinu k tomu, aby byl prohlášen za zahraničního agenta – pak se to nestane,“ odpověděl Putin během diskuze na energetické konferenci v Moskvě na dotaz moderátora, zda se může na seznamu „zahraničních agentů“ objevit i letošní laureát Nobelovy ceny za mír.

„Ale jestli se bude schovávat za Nobelovu cenu jako za štít proto, aby dělal něco, co poruší ruský zákon – znamená to, že to dělá záměrně, aby na sebe upozornil nebo z jiných důvodů,“ dodal šéf Kremlu podle agentury Ria Novosti.