Za nezávislost se v Rusku platí vysoká cena. Unáší nám kolegy a posílají prasečí hlavy, popisuje Dmitrij Muratov

„Máme řadu mocných podnikatelů, kteří si myslí, že můžou do redakce posílat uřezané prasečí hlavy. Nebo posílat ovce a ukazovat, že s námi naloží jako s ovcemi. Mimochodem, ty ovce jsme předali do dobrých rukou. Teď žijí na pěkné farmě. Někdy nám hrozí soudem, soudními žalobami. Ale to patří k naší práci. Nevyvádí nás to z míry,“ popisuje současný předseda redakční rady listu Novaja Gazeta Dmitrij Muratov.

Do Česka přijel představit dokument s názvem Novaja. Dokumentaristé sledovali redakci přímo při její práci. Osmnáct měsíců byli u toho, co probírají na redakčních poradách a jak vybírají svá témata. Film ale zachytil i moment, kdy došlo k únosu jednoho z novinářů.

Kvůli svému liberálnímu postoji a snaze zůstat neutrální sice čelí Novaja Gazeta útokům neustále. V roce 2000 vše ale zašlo až příliš daleko. Z redakce začali mizet novináři. Pravda a svoboda projevu už stála život šest z nich.

Zavražděná byla například známá kritička Kremlu Anna Politkovská nebo novinářka a obhájkyně lidských práv Natalja Estěmirovová. Od koho zrovna nebezpečí hrozí a kdy jde jen o zastrašování, ale rozlišit nejde. „Jak je známo, vážná hrozba se poznat nedá,“ komentuje Muratov.