Zanikla trestní odpovědnost za vraždu novinářky Politkovské. Přesně po patnácti letech

Tehdy osmačtyřicetiletou ruskou novinářku deníku Novaja Gazeta zastřelili 7. října 2006 v jejím domě v Moskvě, a to v den čtyřiapadesátých narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina. Osm let po její smrti soud poslal do vězení vykonavatele její vraždy, organizátora a zprostředkovatele. Přestože byl mezi odsouzenými i podplukovník regionálního moskevského ministerstva vnitra, který slíbil, že jména objednavatelů prozradí, nikdy tak neučinil.

Kolegové Politkovské podle BBC v posledních letech po úřadech žádali informace o současném stavu vyšetřování zločinu. Deník Novaja Gazeta nyní připravuje na ruský vyšetřovací výbor žalobu, protože podle ní porušil pravidla pro poskytování informací médiím. Bude rovněž usilovat o znovuotevření případu.

V červenci roku 2018 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odsoudil Rusko za to, že řádně nevyšetřilo případ její vraždy. Podle rozsudku neprovedly ruské úřady dostatečnou práci, aby našly člověka nebo skupinu, která si její smrt objednala.

Šance na prodloužení případu

Případ je patnáct let po její vraždě uzavřený. Vyplývá to ze zákona o promlčení, podle kterého je po uplynutí patnácti let ode dne spáchání obzvlášť závažného činu pachatel zproštěn odpovědnosti. Promlčecí lhůtu ale může ještě prodloužit soud.

Anna Politkovská patřila k nejznámější ruským novinářům a obráncům lidských práv. Ve článcích pokrývala válku v Čečensku a porušování lidských práv civilních obyvatel. Podle někdejších kolegů ji útočník zavraždil právě kvůli kritickým článkům o tamním dění.

„Neustále provokovala lidskoprávní organizace, aby se případy zabývaly a snažila se pomáhat obětem válečných zločinů. Žádné téma pro ni nekončilo napsáním článku, dál tlačila na systém, aby se situací opravdu něco dělal. I to se jí asi stalo osudným,“ vzpomíná Petra Procházková, která s ní během války v Čečensku spolupracovala.