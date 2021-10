Ve velkých italských městech uspěly středolevicové strany

V Miláně, Neapoli a Bologni získali středoleví kandidáti přes padesát procent hlasů, což znamená, že se v těchto městech už nemusí 17. a 18. října konat druhé kolo. To bude naopak nutné v Římě, kde se v něm utkají kandidát pravice Enrico Michetti (30,1 procenta hlasů) a exministr hospodářství Roberto Gualtieri, kandidující za levicovou Demokratickou stranu (PD), který v prvním kole dostal 27 procent hlasů. Raggiová, která se v roce 2016 stala první ženou v čele italské metropole, skončila třetí s 19 procenty hlasů.

Voliči v Římě tak vystavili starostce vysvědčení za to, že nedokázala vyřešit některé dlouhodobé problémy metropole, jako jsou pomalé opravy silnic, zastaralá a nespolehlivá veřejná doprava, problémy se svozem odpadu či vysoký dluh římské radnice.

V menších městech uspěla pravice

Pravicoví kandidáti uspěli spíše v menších městech. Jejich neúspěch ve velkých městech přičetl šéf krajně pravicové strany Liga Matteo Salvinii hádkám mezi pravicovými stranami i špatné volební kampani. „Když se polovina voličů rozhodne nepřijít k volbám, určitě to není jejich chyba, ale je to chyba naše. Kvůli našim chybám, hádkám a zpožděním (při stavění společných kandidátů)… to je lekce pro mě i pro nás,“ prohlásil Salvini.

Volební účast činila necelých 55 procent, což je méně než při minulých místních volbách v roce 2016, když přišlo 62 procent voličů.

Hlasování se konalo v době, kdy o vedení v krajně pravicovém spektru soupeří Salviniho Liga a formace Bratři Itálie, vedená Giorgií Meloniovou. Salviniho strana je navíc rozdělená na ty, kteří podporují její účast ve vládě široké koalice premiéra Maria Draghiho, a ty, kteří by raději byli v opozici, stejně jako jsou v ní Bratři Itálie.