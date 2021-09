V Británii vrcholí ostře sledovaný proces v případu vraždy Sarah Everardové. Obžalovanému hrozí doživotí

Little rovněž zdůraznil, že Couzens si před činem pronajal v půjčovně vůz, což podle obžaloby svědčí o tom, že měl v plánu auto použít k únosu a znásilnění osamocené ženy. „Jeho aktivity odpovídaly tomu, že obžalovaný hledal, nebo lovil, osamělou mladou ženu, aby ji unesl a znásilnil, což je přesně to, co udělal,“ prohlásil Little u soudu.

U soudu promluvila také rodina Everardové. Její rodiče a sestra po Couzensovi žádali, aby se na ně díval, když hovořili, napsala agentura AP. „Žádný trest, který dostanete, se nikdy nevyrovná bolesti a mučení, jež jste nám způsobil,“ řekl mu otec zavražděné ženy. „Trýzní mě myšlenky na to, co protrpěla,“ pronesla matka. „Choval se k mé dceři, jako by nebyla nic, a zbavil se jí, jako by byla odpad,“ dodala.

Případ otřásl Británií

Couzens čelí obvinění z únosu, znásilnění a vraždy Everardové, k čemuž se už dříve u soudu přiznal. Soudce by měl podle agentury AP vynést rozsudek ve čtvrtek, obžalovanému hrozí doživotí.

Případ Sarah Everardové Británií otřásl, vyvolal protesty proti násilí na ženách a u mnoha žen obavy o vlastní bezpečnost. Britská vláda slíbila investovat miliony liber na posílení policejních hlídek, vylepšení systému bezpečnostních kamer a pouličního osvětlení, což má podle ní učinit ulice britských měst bezpečnějšími.