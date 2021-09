Systém katastroficky selhal, chyběla vůle dohodnout se, hodnotí WHO reakci na pandemii

Evropské státy musejí rychle zreformovat své zdravotní systémy a koncepčně je propojit. Pandemie nemoci covid-19 totiž celý svět vystavila nechtěné zátěži a je třeba se z toho poučit. Řekl to šéf expertní komise Světové zdravotnické organizace (WHO) Mario Monti, který v Kodani představil závěry expertů WHO k situaci v Evropě v době epidemie.