„Nevolám, abych si popovídal.“ Před dvaceti lety teroristé zaútočili na USA, 11. září změnilo svět

K revoltě na palubě skutečně došlo. Pasažéři se snažili dostat do kokpitu, zatímco teroristé s letounem manévrovali, aby jim ztížili pohyb. Pokus o převzetí kontroly nad letadlem trval zhruba čtyři minuty, než pilotující terorista stočil stroj prudce doprava a dolů. Let číslo 93 explodoval na poli severně od pensylvánského města Shanksville.

Telefonáty ale mířily i opačným směrem. Alice Hoaglandová zanechala svému synovi a pasažérovi letu Marku Binghamovi zprávu, v níž nabádá, aby se s cestujícími pokusil únosce přemoci. „Jsou to teroristé a chtějí s letadlem havarovat. Pokud můžeš, zkus je přemoci. (…) Dej dohromady pár lidí a dělejte, co můžete, hodně štěstí.“

Další tři stroje vzlétly ze základny ve Virginii v půl desáté, tedy 44 minut po zásahu severní věže a sedm minut předtím, než let číslo 77 naletěl do Pentagonu. Ve výsledku tak nezáleželo na tom, že v prvotním zmatku stíhačky mířily pryč od Washingtonu.

Kvůli tomu první dvě stíhačky šly do vzduchu na základně v Massachusetts až ve chvíli, kdy už hořela severní věž WTC. Jeden z pilotů Daniel Nash později vzpomínal: „Krátce po vzletu jsme už viděli dým. Byli jsme asi sedmdesát mil daleko, když nám oznámili, že druhé letadlo narazilo do Světového obchodního centra.“

Až v 10:42 místního času vzlétly dvě stíhačky F-16 ze základny v Marylandu s příkazem zachytit a zneškodnit jakékoliv unesené letadlo, které by vniklo do washingtonského vzdušného prostoru. Kvůli překotnosti situace ale ani jedna ze stíhaček nebyla připravena k boji. „Letadlo bychom nesestřelovali. Nabourali bychom do něj, protože jsme neměli zbraně,“ vysvětlila v rozhovoru pro stanici C-SPAN pilotka Heather Penneyová, která byla připravena se svým strojem narazit do ocasu letadla, zatímco její kolega Marc Sasseville by mířil na kokpit.

A zatímco FAA poskytovala NORADu informace opožděně, samotná protivzdušná obrana posléze nabídla časovou osu, která podle vyšetřovatelů byla místy chybná. Někteří členové komise dokonce považovali původní informace Pentagonu za tak zavádějící, že připustili, že mohlo jít o snahu uvést vyšetřovatele a veřejnost v omyl. Komise následně lži a odporující si informace z reportu NORADu označila za jednu z hlavních příčin mnoha konspiračních teorií, které se kolem 11. září vynořily.