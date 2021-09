Borek: Útoky z 11. září obnažily slabiny blízkovýchodních režimů, obstály monarchie a Írán

Každý soud o dějinách je jen průběžnou zprávou. Platí to i pro pohled na 11. září. Je to pouhých dvacet let. Neříkám to coby relativista a stoupenec módních teorií, že nejsou žádné Dějiny, jen změť „narativů“. Musíme ale chápat, že často až s velkým odstupem poznáme „měřítko mapy“ naší historie, díky čemuž lze odlišit velké události od šumu pozadí. Ukažme si to na příkladu.

Marxův Komunistický manifest z roku 1848 mohl být o deset let později vnímán jen jako jeden z radikálních střípků intelektuálního kvasu „jara národů“. Padesát let po vzniku Manifestu už byl interpretován jako ideový pilíř dělnického hnutí, které hýbalo Evropou. Po dalším půlstoletí pak bylo zřejmé, že šlo o dokument, jenž zrodil eurasijské sovětské impérium. Co se tedy asi o 11. září bude říkat roku 2101? Epizoda, zenit islamismu, nebo jen předehra?