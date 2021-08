Izraelský ministr obrany jednal se šéfem palestinské autonomie Abbásem

Izraelský ministr obrany Benny Gantz se v neděli v Ramalláhu setkal s předsedou palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem. Deník The Jerusalem Post uvedl, že to nelze považovat za signál možného obnovení mírového procesu, který zamrzl v roce 2014. Podle deníku Haaretz to byla první schůzka Abbáse s vysokým představitelem izraelské vlády od roku 2010.