Po otevření klubů v Británii je Scotland Yard ve střehu. Brojí proti násilí a obtěžování v podnicích

Celá generace osmnáctiletých a devatenáctiletých může jít vůbec poprvé na party. Kvůli pandemii rok a půl zavřené kluby, diskotéky a noční bary jsou pro ně vysněným místem, kde se mohou pobavit už jako dospělí. Ale také velkou neznámou, která skýtá řadu nástrah. Pokud se přestanou cítit bezpečně, mají prostě jít k baru a požádat o Angelu.

„Pokud někdo přijde a řekne Ask for Angela, tak mu odpovíme, ať se vrátí na místo. Management klubu přijde a uklidní situaci, aby všichni byli v pořádku,“ vysvětluje Carolina Herrerová z londýnského klubu Ministry of Music.

Jediná věta u baru může pomoct, pokud na schůzku ze seznamovací aplikace přijde někdo jiný, než byl na profilu. Když ženy nevědí, jak se bránit nevítané mužské pozornosti. Anebo jim někdo ukradl telefon a nemají se jak dostat domů či do hotelu.