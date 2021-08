Prosazujete své územní nároky nátlakem a zastrašováním, obvinila Čínu viceprezidentka USA Harrisová

Cílem asijské cesty Harrisové je rozptýlit obavy amerických spojenců související s odchodem USA z Afghánistánu a posílit vztahy s americkými partnery v regionu, kde stále větší hospodářský a politický vliv uplatňuje Čína.

Americká představitelka kritizovala nároky Pekingu na „většinu Jihočínského moře“. „Tyto neoprávněné nároky byly zamítnuty v roce 2016 rozhodnutím soudu. Akce Pekingu ale nadále porušují pravidla a ohrožují svrchovanost jiných zemí,“ uvedla Harrisová. Zdůraznila přitom, že USA „budou podporovat své spojence, pokud ti budou čelit hrozbám“.

Čína posiluje svou pozici v Jihočínském moři

Čína v reakci na výroky Harrisové obvinila Američany, že sami uplatňují mocenské praktiky. „Spojené státy mohou očerňovat, utlačovat a zastrašovat jiné země, aniž by za to zaplatily,“ prohlásil podle agentury AFP mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin v narážce na americkou invazi do Afghánistánu.

Peking považuje za své téměř celé Jihočínské moře a u útesů v tomto moři buduje umělé ostrovy, na kterých zřizuje letištní dráhy a další zařízení, která mohou sloužit civilním, ale i vojenským účelům.

Části Jihočínského moře, kudy vedou významné námořní trasy a pod jehož dnem se mohou nacházet velké zásoby ropy a zemního plynu, si kromě Číny nárokují i Filipíny, Brunej, Malajsie, Tchaj-wan a Vietnam.

Rozhodčí soud nároky Pekingu odmítl

V roce 2016 mezinárodní rozhodčí soud v Haagu rozsáhlé čínské územní nároky v Jihočínském moři odmítl. Peking verdikt neuznal. Americké námořnictvo pravidelně čínskou nadvládu nad oblastí zpochybňuje tím, že tudy jeho lodě proplouvají, aby demonstrovaly svobodu plavby.

Podobně jako v pondělí se i v úterý Harrisová dotkla tématu Afghánistánu, který po stažení většiny amerických vojáků ovládlo islamistické hnutí Taliban. Harrisová rozhodnutí Spojených států opustit Afghánistán hájila a označila ho za „odvážné a správné“.