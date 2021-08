Polskou vládní koalici opouští jedna z menších stran. Její šéf odmítal mediální zákon podporovaný konzervativci

Odchod Dohody z koalice podle agentury AP znamená, že vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) přišla o svou těsnou většinu v parlamentu. Agentura AFP ale už dříve upozornila, že odchod Gowinovy strany z koalice nutně neznamená, že se vláda rozpadne. K tomu by bylo zapotřebí vyslovit jí nedůvěru.

Podle odpůrců kabinetu má zákon umlčet televizní stanici, která je kritická vůči nynější vládě – a to tím, že by přišla o licenci. Do ulic polských měst v úterý vyšli protestující, aby podpořili obranu svobody médií.

Polští poslanci se mají návrhem kontroverzního zákona zabývat ve středu. Mluvčí polské vlády Piotr Müller uvedl, že zákon podle něj projde navzdory sporu v koalici.