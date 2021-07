Po návratu z Řecka bude v Česku povinný test a karanténa

Návratová pravidla se zpřísnila i v dalších zemích

Přísnější návratová pravidla platí nově taky pro Irsko a Monako. Nizozemsko, Španělsko a Baleáry mají nově tmavě červenou barvu. Pří cestování odtud ale platí stále stejné podmínky.

„Ta situace je velmi dynamická a je třeba, aby všichni, kteří někam cestují, s tím počítali, třeba pokud cestují do země, která je v tuto chvíli oranžová, že se zkrátka může překlopit do červené,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nakažených přibývá taky na pobřeží Chorvatska. Podle tuzemských úřadů by země mohla od příštího týdne přejít do oranžové kategorie. V praxi by se tím ale neměnilo nic, po návratu by stačil antigenní test.