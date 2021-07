Kanadští indiáni objevili tisíc dětských hrobů. Země odkrývá krvavé dědictví převýchovných škol

Praxe, kdy děti nesměly mluvit původním jazykem nebo praktikovat své zvyky, trvala přes sto padesát let, poslední ústav tohoto typu zavřel v roce 1997. Úřady odebíraly děti rodičům až na deset let. Speciálně ustanovená komise to už před šesti lety označila za kulturní genocidu, soud poškozeným přiřkl náhrady v přepočtu za bezmála jedenačtyřicet miliard korun.

Z odhadovaných sto padesáti tisíc odvedených dětí jich beze stopy zmizely na čtyři tisíce. Přeživší popisují psychické a fyzické násilí, včetně sexuálního zneužívání nebo krutých trestů: „Pamatuji si, že jsem byla ve škole obětí strašného zneužívání. Cítím se ale jako přeživší? Ne, cítím se jako vítěz. Tu indiánku ze mě nedokázali dostat,“ líčí Carol Lavalleeová, bývalá žákyně školy v Marievalu.

Hořící kostely, padající sochy

Demonstranti svrhli na protest proti krvavé minulosti sochy britských královen Viktorie i Alžběty II. nebo mořeplavce Jamese Cooka. Na podstavcích soch se objevily červené otisky rukou, jež připomínají objevené hroby. Stalo se to 1. července, který je v Kanadě státním svátkem s oslavami, ohňostroji či grilováním. Tisíce lidí pochodem uctili památku obětí systému, který fungoval v 19. a 20. století.

Od nálezů dětských pohřebišť také shořelo nejméně šest katolických kostelů. Vyšetřovatelé incidenty považují za podezřelé a hledají spojitost mezi činy. Kanadským indiánům se ale možné úmyslné zapalování nezamlouvá. „Jsem naštvaný, nic dobrého to nepřinese a bude to obtížné,“ vysvětluje náčelník Keith Crow, v jehož komunitě žije mnoho příznivců katolické církve, které ničení kostelů rmoutí.