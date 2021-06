Polská opoziční Občanská platforma ztrácí na oblibě, podle spekulací by ji mohl zachránit Tusk

Občanská platforma (PO) je sice nejsilnější opoziční strana počtem členů, ovšem v průzkumech klesla doposud druhá Občanská koalice, jejíž je PO hlavní silou, na třetí místo. Předběhla ji strana Polsko 2050, kterou vytvořil televizní moderátor Szymon Holownia poté, co v loňských prezidentských volbách skončil na třetí příčce. První místo dál patří vládnoucí straně PiS.

Tusk by tak mohl být jakýmsi novým impulzem pro voliče Občanské platformy. „Ale není to tak, že by ty spekulace byly založeny na samotných vyjádřeních Donalda Tuska. On sám je znám svou váhavostí,“ vysvětlil zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé.

Mathé: Není možné, aby Tusk jen tak přišel a stal se předsedou

Otázkou ale je, jak by se měl Tusk vrátit. Stranu teď totiž vede o generaci mladší Borys Budka. „Jeho volební období trvá do konce roku, takže není možné, aby Tusk jen tak přišel a stal se předsedou. Do toho ještě promlouvá další významná postava, a to varšavský primátor Rafal Trzaskowski. Ten sice loni prohrál volby, přesto je ale velice populární,“ doplnil Mathé.

„Scénář Budkova odstoupení je jedním z těch, které jsou seriózně zvažovány. Ale nejspíše se to nestane nějak rychle,“ usoudil web Onet a připomněl Tuskova slova z televizního rozhovoru, že se dozvídá o různých scénářích, ale ty své si píše sám. Slova by se Tusk mohl podle serveru chopit na počátku července, kdy se má sejít širší vedení PO.

„Platforma je v tak špatné kondici, že výměna Budky za Tuska jí může jen pomoci. Pokud se odehraje rychle a bez sporů ve straně,“ usoudil list Gazeta Wyborcza. Současně zdůraznil, že Tusk by svůj scénář měl konečně napsat, ohlásit a uskutečnit, protože seriál „Tusk se vrací“ se táhne už příliš dlouho a další díly už unudí i nejvěrnější diváky.

Vládní stranu PiS by kromě toho mohla potenciálně porazit jen koalice stran PO, Polska 2050 a Polské lidové strany. Pokud ale opoziční strany půjdou do voleb samostatně, PiS nejspíše zůstane u moci i třetí volební období, podotkl opoziční deník.

„(Tuskův návrat) určitě zvýší preference Občanské platformy, Občanské koalice. Zmobilizuje část lidí, která politický trh opustila, protože jim dá naději, nový impuls,“ míní sociolog a analytik Marcin Duma z výzkumného ústavu IBRiS. Naopak kritici nápadu tvrdí, že mnohými milovaný Tusk je ještě více voliči nenáviděný a PO by si tak mohla spíš ublížit.