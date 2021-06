Polská katolická církev dostala za dva a půl roku téměř 370 hlášení o sexuálním zneužívání nezletilých

Diecéze a kláštery v Polsku obdržely od července 2018 do konce roku 2020 celkem 368 hlášení o sexuálním zneužívání nezletilých, oznámila polská katolická církev. Nově zveřejněná zpráva o zneužívání dětí duchovními se týká let 1958 až 2020. Tato statistika by mohla dále poškodit reputaci katolické církve v Polsku, kterou otřásla v posledních letech řada skandálů týkajících se sexuálního zneužívání, píše agentura PAP.