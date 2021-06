Je to pro mě ohromná událost a čest, uvedl Rychetský k vyznamenání od Čaputové

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v neděli udělila státní vyznamenání předsedovi českého Ústavního soudu Pavlovi Rychetskému. Ocenila jeho zásluhy na rozvoji vztahů mezi Českem a Slovenskem, zejména v oblasti práva a ústavního soudnictví. „Je to pro mě skutečně ohromná událost a čest, protože vyznamenání z roukou paní prezidentky Zuzanky Čaputové pro mě znamená mnohem více než jakákoliv jiná pocta, která by mě mohla potkat,“ reagoval v České televizi Rychetský. „Nehledě na to, že Slovensko není pro mě žádná cizina, já srdečně stále cítím, že k sobě patříme,“ dodal.