Polsko láká nenaočkované na loterii. Za vakcinaci získají tisíce zlotých nebo i auto

Nabídka očkování v Polsku začíná převyšovat poptávku. Jelikož lidé ve středoevropské zemi nejeví dostatečně velký zájem o vakcinaci, vláda se rozhodla rozjet rozsáhlou kampaň na její propagaci. Jejím cílem je přitom přilákat co nejvíce lidí do očkovacích center, a to pomocí různých benefitů či odměn.

V Polsku se nyní mohou registrovat k vakcinaci všichni plnoletí, před dvěma týdny se možnost rozšířila také pro lidi nad šestnáct let, řekl zahraniční zpravodaj Lukáš Mathé. „Zájem přesto není velký. Polsko má vysoká procenta nezaočkovaných seniorů nebo dalších starších věkových skupin. Ti se mohli registrovat už před několika měsíci,“ podotkl.

Neproočkovanost populace může znamenat velký problém. Bez ní totiž Polsko nejspíš nebude moci dosáhnout celospolečenské imunity, která se odhaduje na sedmdesát či osmdesát procent. Potíže s vakcinací proto hodlá vyřešit propagační kampaní.

Úřady budou vakcínu nabízet na poutích a koncertech

„Chystá se rozsáhlá celostátní loterie. Hlavní cenou je auto, odměn je ale více. U té nejnižší připadne na každých dva tisíce naočkovaných lidí pět set zlotých (v přepočtu asi 2800 korun), nejvyšší peněžní cena přitom činí až milion zlotých (zhruba šest milionů korun). Finanční odměny dostanou také nejproočkovanější obce,“ popisuje loterii Mathé.

Polské samosprávy navíc nově dostanou povinnost obvolat všechny polské seniory nad sedmdesát let, kteří ještě nezískali vakcínu, aby jim znovu nabídly možnost očkování. V případě souhlasu k nim mohou vyrazit mobilní týmy zdravotníků, aby zájemcům dávku vpravily. Úřady dále vytvoří provizorní očkovací centra na místech, kde se budou konat hromadné akce, jako třeba koncerty či poutě.