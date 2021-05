Soud zastavil žalobu na bývalého Trumpova poradce Bannona, upřednostnil prezidentskou milost

Soudkyně Analisa Torresová vyhověla Bannonově žádosti, s odvoláním na několik předchozích podobných případů uvedla, že zamítnutí žaloby je vzhledem k udělení prezidentské milosti správným postupem. Společníci bývalého Trumpova poradce však stíhání čelí dál.

Rozhodnutí soudu přivítal Bannonův právník. Manhattanská prokuratura, která obvinění vznesla, dosud neuvedla, zda se proti kroku hodlá odvolat. Prokuratura se Torresovou snažila přesvědčit, že zrušení žaloby by mělo širší právní efekt než samotná prezidentská milost.

Exporadce by byl například zbaven některých následků, jež by na něho dopadly i v případě prokázání jeho neviny. Manhattanská soudkyně ve svém rozhodnutí nicméně uvedla, že udělení a přijetí milosti samo o sobě neznačí, že by byl obžalovaný nevinný. Právní systém podle ní předpokládá, že vydání prezidentské milosti je určitým způsobem také přisouzením viny. Přijetí milosti je pak jejím přiznáním, uvedla Torresová.

Bannon býval Trumpovým „hlavním stratégem“

Bannon býval šéfredaktorem okrajového konzervativního serveru Breitbart News. V létě roku 2016 se stal šéfem Trumpova volebního štábu. V době nástupu bývalé hlavy státu do prezidentské funkce během ledna 2017 byl jeho poradcem a „hlavním stratégem“ v oblasti komunikace, o půl roku později se oba muži nicméně začali názorově rozcházet. Bannon se poté o Trumpovi začal vyjadřovat kriticky.

Fakt, že mu Trump udělil milost, považovala řada pozorovatelů za poněkud pozoruhodný, a to nejen kvůli tomu, že v době udělení milosti Bannonův proces ještě ani nezačal. Exporadce byl jedním z hlavních propagátorů tvrdého postupu vůči imigrantům a v posledních týdnech republikánova prezidentství podporoval Trumpovy lži o volebních podvodech.