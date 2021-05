Rakouský kancléř Kurz čelí obvinění z falešného svědectví. Politik to odmítá

Za falešné svědectví před vyšetřovacím výborem hrozí maximálně tříletý trest. Vzhledem k nižší možné výměře trestu by v tomto druhu řízení nebyla podána obžaloba, ale takzvaný trestní návrh, o němž by rozhodoval jediný soudce, vysvětlil web deníku Der Standard. Kurz uvedl, že nehodlá odstoupit ani v případě, že by státní zastupitelství trestní návrh podalo.

Ústavní soud: Kurz musí poskytnout e-maily

Vyšetřování kvůli údajnému falešnému svědectví není jedinou středeční udalostí, která se týká Kurzova vystupování v parlamentním vyšetřovacím výboru. Rakouský ústavní soud na podnět opozičních stran rozhodl, že kancléř musí výboru dodat dokumenty ze svého e-mailu i ze schránek svých spolupracovníků.

Kancléřství to dosud odmítalo s tím, že požadované dokumenty nejsou pro vyšetřování důležité, nebo už byly smazány. Po oznámení soudu ale uvedlo, že požadavku okamžitě vyhoví.

Podobnému požadavku čelil nedávno i lidovecký ministr financí Gernot Blümel, jehož e-mailovou korespondenci vyšetřovací komise také požadavala. Jeho úřad ale na výzvu ústavního soudu nereagoval, a tak soud sáhl k opatření, které v historii Rakouska nemá obdoby – požádal prezidenta Alexandera van der Bellena, aby na základě příslušného článku ústavy zajistil exekuci příslušných dokumentů.

Teprve tváří v tvář hrozbě takové exekuce, pro jejíž účely by prezident teoreticky mohl povolat i armádu, ministerstvo financí požadované e-maily poskytlo. Jak ale uvádějí rakouská média, ministerstvo vyhodnotilo materiály jako tajné, a tudíž je nedoručilo elektronicky, nýbrž v tištěné podobě. Opozice to kritizovala s tím, že vzhledem k objemu dat nebude možné všechny dokumenty projít do konce mandátu vyšetřovací komise, která by měla ukončit činnost v červenci.

Blümel, jenž je Kurzovým blízkým spojencem, čelí obvinění v korupční kauze loterijní společnosti Casinos Austria.