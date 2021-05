Stoupenci nezávislosti Skotska získali většinu v místním parlamentu, ukazují průběžné výsledky

Strany usilující o nezávislost Skotska získaly ve volbách většinu křesel v místním parlamentu, což jim dává prostor k prosazení referenda o vystoupení ze Spojeného království. Vyplývá to z průběžných výsledků voleb. Šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová už dala najevo, že referendum je odhodlána prosadit. To nechce připustit britský premiér Boris Johnson, jemuž ale Sturgeonová vzkázala, že zabránit plebiscitu by bylo absurdní.