Somaliland nikdo neuznal, už třicet let si ale stojí za svou nezávislostí

Celá společnost je organizována v klanových seskupeních, které zde hrají nejdůležitější roli. Jejich velikost je od pěti do padesáti tisíc klanových příslušníků. Klanové rodiny jsou dále rozděleny do rodových jednotek, obvykle čítajících od dvou a půl do deseti tisíc členů.

Pro Somálce je jednoduché rozeznat, jak jsou rodově spřízněni – jednak jménem a pak také klanovou příslušností. V Somalilandu je přísně zakázána klanová diskriminace a všechny klany jsou si rovny například před vládou.

Oficiálními jazyky jsou somálština a arabština, užívá se i angličtina. Vzhledem k tisíciletým obchodním stykům s Íránem a Indií obsahuje somálština mnoho slov perského a indického původu. Téměř všichni Somálci jsou sunnitští muslimové.

Za velice nadějnou část ekonomiky je považováno zemědělství, třebaže vysoký potenciál skrývá také těžba. Průzkumy ukazují, že Somaliland má rozsáhlé pobřežní zásoby ropy a zemního plynu. Během posledních let bylo provedeno několik vrtů, ale díky neuznanému statusu země z nich nemohou těžařské společnosti plně profitovat.

Cestovatel Jiří Horák, který Somaliland navštívil před deseti lety, potvrzuje, že země skutečně funguje zcela nezávisle na Somálsku. Při cestování do země je potřeba se prokázat somalilandským vízem, které lze získat například na „ambasádě“ v Addis Abebě.

„Ta ambasáda byla velice neoficiální, na vratech ani neměla označení, zvenku to vypadalo prostě jako obyčejný dům. Že je to ‚ambasáda‘, jsem se dozvěděl jenom proto, že mi to řekli známí. Dost to vypovídá o mezinárodním uznání toho státu, když si ani nemohou označit vlastní ambasádu a fungují takhle potají,“ popsal Horák.

V zemi disponují také vlastní měnou, z těch cizích přijímají dle Horáka v podstatě jen americký dolar.