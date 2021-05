USA chtějí být nepřátelské, naše reakce bude odpovídající, slíbila KLDR

V jednom z prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí obvinil Washington z urážky důstojnosti nejvyššího vedení země kvůli kritice situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji. Kritika je podle prohlášení provokací, která ukazuje, že USA se připravují na totální měření sil s KLDR a dočkají se odpovídající reakce.

V dalším prohlášení ředitel odboru pro americké záležitosti na severokorejském ministerstvu zahraničí Kwon Čong-kun citoval Bidenův první politický projev v Kongresu, ve kterém Biden uvedl, že jaderné programy KLDR a Íránu představují hrozby, které budou řešené prostřednictvím diplomacie a přísného zastrašování.

Podle Kwona je nelogické, aby USA označily obranné zastrašování za hrozbu, a je to zásah do práv KLDR na sebeobranu. Bidenův projev tak byl netolerovatelný a velkou chybou a jasně odráží zájem pokračovat v prosazování nepřátelské politiky vůči KLDR, jak to USA dělají již více než půl století, dodal Kwon.