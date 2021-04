Čaďané se bouří. Armádu viní z puče a po smrti prezidenta chtějí civilní vládu

Nechceme monarchii, nebojíme se

Vojenská rada se pokusila kritiku ze strany opozice zmírnit jmenováním civilního premiéra přechodného kabinetu. Dle vůdce opozičního hnutí Les Transformateurs Succèse Masry by se nejdříve mělo rozhodnout o civilním prezidentovi a až posléze o premiérovi. Vyzval také Čaďany k masivní účasti na úterním shromáždění. To vojenská rada v pondělí večer zakázala.

Lidé v metropoli přesto vyšli do ulic. „Nechceme, aby se naše zem stala monarchií. Armáda se musí vrátit do kasáren a uvolnit cestu civilistům,“ cituje agentura Reuters čtyřiatřicetiletého demonstranta Mbaidiguima Marabela. „Zasáhla policie, použila slzný plyn. Ale my se nebojíme,“ dodal sedmdesátiletý Timothy Betouge.

Vojenská rada je pod mezinárodním tlakem, aby co nejdříve předala moc civilistům. Africká unie vyjádřila hluboké znepokojení z vývoje v Čadu. Francie, někdejší koloniální vládce Čadu, a některé sousední země prosazují kombinaci vojenské a civilní vlády. Čadská opozice vzkázala Elysejskému paláci, aby se nevměšoval do vnitřních záležitostí sahelského státu.

Čad čelí ofenzivě ze strany rebelů známých jako Fronta pro změnu a svornost v Čadu (FACT), kteří operují z Libye a přes hranice postoupili směrem na jih. V neděli vojenská rada odmítla nabídku příměří ze strany povstalců. „V situaci, kdy je Čad v ohrožení, není čas na rozmýšlení ani na vyjednávání s těmi, kdo nedodržují zákon,“ konstatovala armáda.