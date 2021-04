Čísla poprav ve světě klesají. Nejvíce se jich provádí na Blízkém východě, tvrdí Amnesty International

„Popravovat lidi uprostřed celosvětové zdravotní krize ukazuje, jak absurdní trest smrti je,“ uvedl šéf německé pobočky Amnesty International Markus Beeko. „Zatímco se celý svět soustředil na to, jak ochránit lidi před koronavirem, tak některé vlády s šokující tvrdostí trvaly na tom, že budou dál vykonávat tresty smrti, a lidi popravovaly,“ komentovala nová čísla Annemarie Schlacková z rakouské pobočky AI.

Globální součet poprav je podle AI sice nejnižší za posledních deset let, nezahrnuje ale exekuce vykonané v Číně, píše BBC. Předpokládá se, že asijská země každý rok usmrtí tisíce lidí, konkrétní data ale nejsou známa, jelikož jsou státním tajemstvím.

Státy Blízkého východu a severní Afriky loni podle AI vykonaly 437 poprav, což je méně než v roce 2019. Tehdy jich organizace zaznamenala 579. Írán podle lidskoprávní organizace loni vykonal nejméně 246 trestů smrti, což je druhá nejvyšší bilance po Číně. AI obvinila tamní úřady z toho, že popravy stále častěji využívají jako „politický nástroj represe“ proti disidentům, demonstrantům a etnickým menšinám.

V Saúdské Arábii a Iráku pokles, v Egyptě naopak počet poprav vzrostl

V Saúdské Arábii bylo loni provedeno 27 poprav, což je meziroční pokles o 85 procent. Tamní úřady to připsaly „moratoriu na tresty smrti za trestné činy související s drogami“. Podle AI pokles mohl souviset se snahou země vyhnout se kritice, která by zastínila její předsednictví skupiny G20. Množství poprav meziročně pokleslo i v Iráku, a to o polovinu na 45.

Naopak Egypt jich v roce 2020 vykonal 107, což představuje třísetprocentní nárůst oproti předchozímu roku. Třiadvacet lidí v zemi například zemřelo poté, co byli odsouzeni v souvislosti s politickým násilím. Podle AI se tak stalo při nespravedlivých procesech, které provázela vynucená přiznání a další porušování lidských práv. Množství narostlo také v říjnu a listopadu, kdy Egypt po zmařeném pokusu o útěk z nechvalně proslulé věznice Tura usmrtil 57 lidí.

Katar loni vykonal první trest smrti za dvacet let, když usmrtil Nepálce usvědčeného z vraždy. Postup země AI označila za „alarmující krok vzad“. Bahrajn, Bělorusko, Japonsko, Pákistán, Singapur nebo Súdán loni na rozdíl od roku 2019 neohlásily ani jedinou popravu.