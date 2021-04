Británie se loučí s princem Philipem. Pohřeb bude podle jeho přání bez okázalostí

Na poslední cestu měly vévodu vyprovodit stovky příslušníků ozbrojených sil i organizací, nad nimiž držel patronát. Naopak s účastí většího počtu hlav států a monarchií se nepočítalo – Philipův pohřeb neměl být státní záležitostí.

„Nic k vidění“

Protiepidemická pravidla, která v současné době ve Velké Británii platí, ale dlouho připravovanou operaci Forth Bridge kompletně rozmetala. Poslední rozloučení s princem Philipem, nejdéle „sloužícím“ partnerem britského panovníka v historii, se nakonec uskuteční pouze v rodiném kruhu za zdmi zámku Windsor.

Účast odřekl i britský premiér Boris Johnson, aby dal přednost příbuzným zesnulého.

Nakonec se tak splní Philipovo přání, aby byl jeho pohřeb co nejjednodušší. „Nechtěl, aby to vypadalo jako pohřeb jeho strýce, lorda Mountbattena, v roce 1979. Nechtěl takovou okázalost,“ potvrdil listu The Guardian zdroj z královského paláce.

Starosta Windsoru John Story dokonce na veřejnost opakovaně naléhal, aby do města nedaleko Londýna v sobotu vůbec nejezdila. „Nebude tu nic k vidění,“ ujišťoval. Lidé ve Velké Británii a v dalších zemích světa tak budou odkázáni výhradně na televizní přenos.