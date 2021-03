Zůstat, nebo se odpojit? Tématem skotské předvolební kampaně je referendum o nezávislosti

Už ve čtvrtek ve Skotsku oficiálně startuje kampaň před květnovými volbami. Jejím hlavním tématem má být druhé referendum o nezávislosti. Současná první ministryně Nicola Sturgeonová povede skotské nacionalisty do voleb poté, co přežila hlasování o vyslovení nedůvěry. Zatím není jisté, jestli ji to posílí tak, aby v květnu získala nadpoloviční většinu.