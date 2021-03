Do konfliktu v Tigraji zasahovali i eritrejští vojáci, přiznal poprvé etiopský premiér

Stát Tigraj se v listopadu minulého roku stal dějištěm bojů mezi federální a lokální vládou. O přítomnosti eritrejské armády opakovaně informovali místní obyvatelé, nevládní organizace a někteří diplomaté. Tigrajci organizacím na ochranu lidských práv a novinářům hlásili masakry a sexuální násilí vůči civilistům, a to jak od etiopských, tak eritrejských vojáků, píše agentura AFP.

„Je to nepřijatelné, protože to je eritrejská armáda, a bylo by to nepřijatelné, i kdyby se jednalo o naše vojáky. Vojenskou kampaň jsme vedli proti našim jasně vymezeným nepřátelům, ne proti lidem. S eritrejskou vládou jsme o tom pětkrát či šestkrát diskutovali,“ sdělil nyní v parlamentu etiopský premiér.

Premiér slíbil vyšetření zpráv o rabování

Eritrejští vojáci podle ministerského předsedy překročili hranice s Etiopií, protože měli obavy z útoků tigrajských sil. Eritrea se navíc zavázala vrátit zpět do své domoviny, jakmile bude mít etiopská armáda hranice pod kontrolou.

Abiy Ahmed rovněž ujistil, že se jeho kabinet zabývá obviněními z rozsáhlého rabování a porušování lidských práv, kterého se údajně příslušníci eritrejské armády dopouštěli na etiopském území.

„Eritrejská vláda to důrazně odsoudila a uvedla, že pokud se kdokoliv z její armády tohoto účastnil, ponese zodpovědnost,“ dodal premiér.

Konflikt v autonomním státě Tigraj propukl, když centrální vláda obvinila Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu (TPLF) z krádeže zbraní na tamní vojenské základně. Etiopský premiér Ahmed oznámil 28. listopadu dobytí tigrajského hlavního města Mekele, kde sídlila tigrajská vláda. O život přišly až tisíce lidí a téměř milion obyvatel kvůli bojům opustil domov.