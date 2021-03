Ludvík XVI. bude nově 16. Pařížská muzea mění římské číslice na arabské

Ředitelka muzea Carnavalet, které mapuje pařížskou historii, uvedla, že pro některé návštěvníky „mohou římské číslice být překážkou pro pochopení expozice“. „Bude to přínosem pro handicapované lidi, a to jak mentálně, tak i fyzicky. Pomůže to i těm, kteří chtějí informace trochu zjednodušit,“ uvedla Noémie Giardová.

Krok muzea přitom rozděluje veřejnost laickou i odbornou. Hlasitě proti se totiž ozvali kurátoři italských muzeí. Podle komentátora Massima Gramelliniho, jenž má sloupek v prestižním deníku Corriere della Sera, je zrušení římských číslic „souhrnem probíhající kulturní katastrofy“.

Podle něho na školách římské číslice nejsou vyučované, a proto se nyní otevírá prostor pro jejich zrušení. „V dobách Ludvíka XVI. či 16. by ředitelku muzea sťali. My jí hlavu ponecháme za podmínky, že ji bude používat,“ řekl italský novinář a historik Massimo Gramellini.

„Dávejte ve škole pozor a učte se“

S kritikou, která minulý týden zazněla v italském tisku, souzní předseda sdružení francouzských učitelů antických jazyků François Martin. „Je to typický příklad sporu, zda byla dříve slepice nebo vejce. Ale čím méně budou římské číslice používány, tím méně je budou lidé znát,“ uvedl.

Úvahy o rušení římských číslic přicházejí i z pařížského Louvre. Zejména návštěvníci ze zahraničí je prý nedokáží rozluštit. „Přiznáváme tím slabost, vzdáváme to. Myslím, že opravdovým řešením by bylo sdělení: dávejte ve škole pozor a učte se,“ prohlásil profesor historie umění Philippe Plagnieux.