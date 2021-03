„Nepochopil, že vládnout se nedá přes Facebook.“ Koaliční strany se opřely do Matoviče

Krize v koalici navenek propukla poté, co Matovič a ministr zdravotnictví Marek Krajčí zajistili nákup ruské vakcíny a oba politici se v pondělí zúčastnili dovozu první zásilky. SaS i Za ľudí prosazovaly, aby země vyčkala na registraci Sputniku V u EMA.

Právě SaS spolu s nejmenší vládní stranou Za lidi otevřeli ve středu, zhruba rok od voleb a v době silné druhé vlny koronavirové nákazy, debatu o rekonstrukci vlády, a to nejen na úrovni ministrů, ale také osoby samotného premiéra.

„Ani po roce v pozici premiéra nepochopil, že vládnout se nedá přes Facebook. Matovič zase jednou ukázal, že do křesla premiéra nedorostl, a svým nejnovějším statusem jen podtrhl nevyhnutelnost rekonstrukce vlády,“ reagoval vicepremiér a předseda koaliční strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík.

Z vyjádření koaličních politiků vyplývá, že si nepřejí předčasné volby. Případná výměna premiéra by vedla k pádu nynější vlády. Koalice by ale mohla složit nový kabinet, který by následně požádal sněmovnu o důvěru.

Podobný postup zažilo Slovensko naposledy v roce 2018, kdy v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka podal demisi premiér Robert Fico. Ve funkci předsedy vlády Fica vystřídal tehdejší místopředseda jeho strany Smer – sociálna demokracia Peter Pellegrini. V jeho kabinetu pak pokračovala většina ministrů Ficovy vlády.