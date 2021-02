Vymklo se nám to, přiznal Matovič k nárůstu epidemie. Věří, že i přes ztráty se z toho Slovensko dostane

Svolal jsem kvůli tomu široký okruh vědců a různých skupin, které měly dosud různé názory na řešení problému. Ať si sednou spolu k jednomu stolu a zkusí hledat odpověď. Sílu lockdownu máme plus minus jako ve Velké Británii – tam to zabralo krásně, u nás to nefunguje. Vysvětlení může být i to, že když dostatečně velká část lidí opatření nedodržuje, tak nefungují.

Vymklo se to naší kontrole. Před Vánocemi jsme si mysleli, že se pustíme do dalšího plošného testování, bohužel došlo k několika nesrovnalostem. Testy nebyly včas k dispozici, počet případů narůstal, a když jsme přes Vánoce začali brzdit lockdownem, už se nám to nepodařilo.

To nečekám, myslím, že to bude normální diskuse. Dlouho jsme spolu nebyli a myslím, že to k takové situaci patří – sednout si a vyměnit si názory.

V úterý jdete k prezidentce, která vás pozvala. Mluví o velmi vážné situaci. Co očekáváte? Bude to přelom v přístupu ke krizi?

Myslím, že zaznívají po celém světě, po celé Evropě. Lidí jsou frustrovaní, já sám jsem frustrovaný po 12 měsících covidové pandemie. To nikomu z nás nepomáhá. Už aby to bylo za námi.

Když se podívám na statistiku, jen od začátku roku zemřelo 4500 lidí. Stojíte v čele země, ponesete politickou zodpovědnost za to, co se stane…

Do září jsme byli evropskou jedničkou, v celé Evropě jsme byli nejlepší z pohledu počtu případů i obětí. Tuším, že do září jsme měli 25 obětí, dnes jich máme denně stovku. Na druhé straně si myslím, že to Slovensko zvládne.

Ve slovenské vládní koalici se diskutuje o očkování. Je pro vás osobně přijatelnější neschválená vakcína, Sputnik V, než čekání na nasmlouvané vakcíny přes EU?

Jsem toho hlavním zastáncem. Raději bych šel do Sputniku V než čekat na dodávky, které nepřichází. A pokud bychom mohli mít naočkováno o 10 procentních bodů víc lidí než bez Sputniku, raději bych šel touto cestou.

Dal byste Slovákům možnost vybrat si, zda chtějí Sputnik V, nebo AstraZenecu?

Samozřejmě. Při neregistrované vakcíně by měli lidé právo ji odmítnout.

Co pro vás znamená „zvládneme to?“ Jak to bude na Slovensku vypadat za měsíc, za půl roku?

Abychom se dostali do toho stadia, po kterém toužím deset let, co jsem v politice. Co jsem z opozice bojoval proti mafii, která nám tady vládla. Chtěl bych Slovensko změnit na zemi, ve které budeme dobře a rádi žít. Věřím, že co nejdřív pandemii pokoříme. Ano, bude to trvat ještě pár měsíců, ale pak se budeme věnovat věcem, které potřebujeme na Slovensku změnit. A ano, budeme zranění, s bolestí a smutkem za našimi příbuznými, kteří bohužel covidu podlehnou. Ale nakonec to jako společnost přežijeme.

Přežijete i vy jako premiér?

Budu se snažit, samozřejmě to záleží na lidech. Voliči našeho hnutí umí počítat, umí situaci vyhodnotit nezávisle. Dostali jsme do vínku největší krizi od druhé světové války. Já jsem neudělal ani jeden krok, který by byl proti životům a ochraně zdraví lidí.