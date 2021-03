Biden se poprvé setkal s odporem Senátu. Odmítl některé kandidáty do vlády

Americký Senát schválil jen třináct ze 23 kandidátů do funkcí, které jsou brány jako složky Bidenova kabinetu. Z patnácti nejdůležitějších nominací do čela federálních agentur bylo potvrzeno deset.

Podle výzkumného ústavu Center for Presidential Transition měli čtyři předchozí prezidenti USA po měsíci v úřadu schválených 84 procent nominací na klíčové posty. Proces však vždy začínal už v období mezi volbami a inaugurací, což tentokrát kvůli chování Donalda Trumpa nebylo možné. Letos zatím Senát potvrdil například nástup Antonyho Blinkena do funkce šéfa diplomacie nebo Janet Yellenové do čela ministerstva financí.

Na definitivní verdikt stále čeká bývalý federální soudce Merrick Garland, který se uchází o post ministra spravedlnosti. Finanční výbor Senátu podobně projedná i potenciálního ministra zdravotnictví Xaviera Becerru, o jehož nominaci ve středu ještě bude hlasovat.

Tandenové se vymstilo kritizování zákonodárců

Zároveň už je jasné, že někdejší poradkyně exprezidenta Baracka Obamy Tandenová se nestane šéfkou OMB, což je rozpočtový orgán Bílého domu. Proti její nominaci vystoupili klíčoví senátoři na demokratické i republikánské straně. Terčem kritiky bylo především její vyjadřování na sociálních sítích, kde poměrně nevybíravě kritizovala federální zákonodárce.

„Přijal jsem žádost Neery Tandenové, abych stáhl její jméno z nominace na post ředitelky Úřadu pro správu a rozpočet,“ oznámil v úterý Biden. Bílý dům k prohlášení připojil i vyjádření Tandenové, podle které je její kandidatura odsouzena k nezdaru. Prezident ovšem dal jasně najevo, že s jejím angažmá počítá ve své administrativě.

Nominace Tandenové podle deníku The New York Times mnohé činitele ve Washingtonu překvapila. Přišla v momentě, kdy republikánská strana ještě držela většinu v Senátu. Jisté problémy se tudíž daly očekávat. Druhé kolo voleb v Georgii pak zanechalo Senát s nejmenší demokratickou většinou. Ani to ale Tandenovou nezachránilo.