Další oběti demonstrací v Myanmaru. Policie střílela na stávkující dělníky

Policie v sobotu střílela do stávkujících dělníků v loděnicích ve druhém největším městě Mandalaj, použila proti nim i slzný plyn. „Jeden byl zasažen do hlavy a zemřel na místě. Druhý zemřel později na zranění způsobená zásahem do hrudi,“ uvedl podle agentury Reuters místní lékař-dobrovolník. Jeho informace potvrdil další pracovník dobrovolné záchranné služby, podle něhož bylo při zásahu dvacet lidí zraněno. Policie dosud věc nekomentovala.

V pátek zemřela v Myanmaru mladá žena, kterou minulý týden při demonstraci proti vojenskému převratu v hlavním městě Neipyijtu postřelila policie. Šlo o první potvrzenou oběť, která přišla o život při nynějších protestech. Její smrt odsoudily Spojené státy, které zároveň vyzvaly myanmarskou armádu, aby proti protestujícím nepoužívala násilí a vzdala se moci.

Podle armády zemřel také jeden policista na zranění utržená při protestech.