V Myanmaru zemřela mladá demonstrantka, kterou minulý týden postřelila policie

Dvacetiletá žena utrpěla těžké zranění v hlavním městě Neipyijtu devátého února. Na veřejnost se dostala videonahrávka, na které se ukrývala před zásahem z vodního děla.

Spadla ovšem na zem poté, co kulka prorazila motocyklistickou helmu, kterou měla nasazenou na hlavě. Následně byla převezena do nemocnice a napojena na přístroje, lékaři ale říkali, že není šance, že by se uzdravila.

Armáda prvního února svrhla zvolenou vládu premiérky a nositelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij. Do demonstrací se od té doby zapojují desítky tisíc lidí, nejpočetnější protest země zažila ve středu.