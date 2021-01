Olympijský výbor stále počítá s Hrami v Tokiu. Epidemická situace v zemi se však zhoršuje

Země tak musí zastavit současnou vlnu nákazy a zajistit striktní dodržování karantény, zatím to bylo dost benevolentní. Lidé by také museli souhlasit s používáním mobilní aplikace pro trasování kontaktů s nakaženými, která sice byla vyvinuta, ale v širším měřítku se nepoužívá. V únoru se pak musí podle plánu rozjet očkování. A země také potřebuje experimentovat s jinými velkými událostmi, jako je například soutěž v profesionálním baseballu, aby si omezující opatření před olympiádou vyzkoušela.

Loni padlo rozhodnutí o odložení Her v březnu. Kabinet musí nyní vzít v úvahu také to, že podle posledních průzkumů je asi 80 procent Japonců proti olympiádě. To je ovlivněno i tím, že covidová čísla jdou nahoru a některé provincie vyhlásily stav nouze. „Mnoho Japonců si nepřeje, aby za takových okolností přijelo velké množství cizinců,“ řekla Šámalová. Jinak v zemi se kulturní i sportovní akce konají, nedávno například skončil šampionát v sumu.

Japonská vláda oficiálně stále říká, že Hry budou, objevují se ale náznaky, které to zpochybňují, uvedla zpravodajka České televize v Asii Barbora Šámalová. Například někteří odborníci na infekční choroby varují, že Hry by byly riskantní. Šámalová dodala, že někteří lidé pak z těchto náznaků usuzují, že vláda připravuje veřejnost na to, že olympiáda se nakonec nebude konat.

Japonsko nyní bojuje s třetí vlnou covidu-19 a v 11 ze 47 prefektur platí stav nouze. Olympijský oheň by měl vzplát 23. července. Země už vynaložila na přípravu Her – které se původně měly konat v roce 2020 a byly kvůli koronavirové pandemii odloženy – nejméně 25 miliard dolarů.

Olympijský výbor s Hrami v Tokiu počítá

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a pořadatelé olympijských her v Tokiu zatím dokončují scénáře, jak Hry uspořádat i za pandemie koronaviru. Ve středu uvedli, že čtyři varianty by měly být zveřejněny začátkem února.

Nejpravděpodobnější je scénář postavený na tom, že pandemie pokračuje, přičemž některé země ji mají pod kontrolou, a jiné nikoliv.

V Tokiu by měla být bezpečná olympijská bublina, řekla novinářům při on-line schůzce Lucia Montanarellaová, která má na starosti mediální záležitosti MOV. Sportovci, trenéři, rozhodčí, novináři i další hosté, kteří přijedou na OH přímo do Tokia, budou možná muset být už před odletem nějakou dobu v domácí karanténě. Samozřejmostí bude časté testování.

Jak izolovat sportovce? A umožnit účast fanouškům?

Izolace minimálně 15 tisíc nezbytných účastníků je velkou výzvou, i když jiné velké sportovní akce probíhají. „Jedna věc je vytvořit bublinu pro 200 sportovců v jednom sportu a úplně jiná věc je vytvořit bublinu pro tisíce sportovců z různých sportů,“ poznamenala Montanarellaová.

Prezident MOV Thomas Bach při telekonferenci s národními olympijskými výbory zopakoval, že by pomohlo očkování všech zúčastněných, ačkoliv nebude povinné. Vyzval sportovce i členy doprovodu, aby se nechali očkovat proti koronaviru, pokud se k vakcíně dostanou. Řada států včetně Česka se zatím potýká s nedostatkem očkovacích látek i pro rizikové skupiny a zdravotníky.

Do března by se mělo rozhodnout o přítomnosti fanoušků. Uspořádání olympijských her je ale pro MOV zásadní, i kdyby měly být jen čistě televizní před prázdnými tribunami. Tři čtvrtiny příjmů MOV jsou z vysílacích práv, za Tokio by to mělo být mezi dvěma a třemi miliardami dolarů (43 až 64 miliardami korun).

Vyhlídka zimní olympiády v Pekingu

V únoru 2022 by se měla v Pekingu konat také zimní olympiáda. V zemi pokračuje intenzivní výstavba některých sportovišť, minulý týden stav příprav kontroloval i generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Číny Si Ťin-pching. Využita také bude část sportovišt z letních olympijských her, které se v zemi konaly v roce 2008.

„Pandemická situace Čínu nezastaví, o tom jsem přesvědčená,“ řekla zpravodajka. A země se bude snažit o to víc, pokud se Hry v Tokiu neuskuteční. „Je to mocná propagandistická zbraň,“ dodává s odkazem na to, že Tokio je pro Peking letitý a strategický konkurent.

Šámalová zmínila také více než 160 lidskoprávních organizací, které vyzývají k bojkotu Her v Číně. A to kvůli popírání odpovědnosti za pandemii a nedodržování lidských práv. Podobné hlasy se podle ní objevily i v roce 2008, ale tehdy panovala jiná situace. „Tehdy se čekalo, že se Čína bude uvolňovat, reformovat, ale nic takového se nestalo. Ve skutečnosti se děje pravý opak,“ řekla zpravodajka. Podle ní nelze očekávat, že na tom olympiáda něco změní.