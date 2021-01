Vakcínu proti covidu dostaly už dva miliony Izraelců. K normálnímu životu se má země začít vracet v dubnu

Izrael je první zemí, ve které se podařilo dosáhnout takto vysoké míry proočkovanosti. Vedlejší účinky byly ale podle zahraničního zpravodaje České televize Davida Borka zaznamenány jen u zlomku naočkovaných. Z dvou milionů lidí se objevily u 1100. „Většinou to byly banální věci typu bolest hlavy. V 92 případech to byly neurologické vedlejší efekty, včetně znecitlivělosti. U 14 lidí byla zaznamenána necitlivost lícního nervu,“ přibližuje Borek.

Již nyní se ale začíná projevovat pozitivní efekt očkování. Mezi lidmi, kteří dostali první dávku, se snížila nákaza o 50 procent. Ukázalo se ale zároveň, že pouze jedna dávka vakcíny nestačí. „Sedmnáct procent z těch Izraelců, kteří teď leží v nemocnici s vážnějším průběhem covidu, mělo za sebou první dávku,“ vysvětluje Borek. První dávka tak prý sice snižuje možnost nákazy, zároveň ale sama o sobě ještě neposkytuje ochranu před nemocí.

Obavy z očkování se podařilo rozptýlit i mezi ultraortodoxními židy

Již na konci března bude podle ministerstva zdravotnictví dosaženo základních vakcinačních cílů, tedy přes pět milionů očkovaných. Od dubna pak chce Izrael znovu začít povolovat turistiku. Turisté totiž již od loňského března do země prakticky nemohou. V této době by se do Iraele měl podle odhadů rovněž začít vracet normální život.