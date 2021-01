Další vakcíny by mohl Česku poskytnout Izrael, jednání probíhají

S případnými dodávkami vakcín z Izraele nemůže Česko podle vyjádření českého diplomata počítat v nejbližší době. „Martin Stropnický krotil očekávání, že by dodávky vakcíny byly otázkou týdnů, či dokonce dnů. Izrael se totiž stále soustředí na očkování svého obyvatelstva,“ uvedl blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek. Podle něj se v Izraeli v posledních dnech mluví o tom, že několik evropských zemí požádalo o vakcíny, konkrétně má jít o Kypr a Dánsko. Česko zatím zmiňováno nebylo. Izrael má podle Borka kapacity, v tuto chvíli se však primárně snaží očkovat vlastní obyvatelstvo. „Disponuje stovkami tisíc vakcín, které jsou průběžně každý týden doplňovány. Izrael už naočkoval téměř dva miliony svých lidí a v tuto chvíli zahajuje plošné očkování lidí nad 55 let. Ve srovnání se zeměni EU tak disponuje v kvantitě, ale i v know-how obrovským rozdílem – v pozitivním slova smyslu.“

Rekordman v očkování Izrael zaznamenal za posledních 24 hodin téměř deset tisíc nových případů koronaviru, což je největší denní nárůst od konce září. Nákaza se tak od začátku epidemie potvrdila v devítimilionové zemi u více než půl milionu občanů. Na rychlém vzestupu infikovaných má podíl šíření nové varianty viru ohlášené poprvé ve Velké Británii. Zatím bylo naočkováno přes 1,8 milionu lidí a podle ministerstva zdravotnictví bude od konce března imunizováno 5,2 milionu Izraelců. Místní média chválí premiéra Benjamina Netanjahua za to, že dokázal rychle vyjednat s firmami Pfizer/BioNTech a Moderna kontrakty a nakoupit velké množství vakcín. Podle médií Izrael nabídl za vakcínu od Pfizer a BioNTech vyšší cenu než ostatní zájemci.

Server The Times of Israel napsal, že Izrael za vakcíny zaplatil miliardu šekelů (6,8 miliardy korun). Dvě dávky potřebné k naočkování jednoho Izraelce podle agentury Kan vyjdou na 47 dolarů, tedy na tisíc korun. Jedna tak přijde na 23,5 dolaru, což je o něco vyšší cena, než jakou původně Pfizer avizoval. Podle The Times of Israel je to důsledek tlaku Izraele na dodání velkého množství vakcín za velmi krátkou dobu.