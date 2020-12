Brity čekají nelehké chvíle, připustil jeden ze strůjců brexitu

Podle agentury AP britské podniky nyní horečně studují nová pravidla, která nová dohoda na 1240 stranách hlavního textu a dalších 800 stranách příloh obsahuje.

Dohoda zaručuje, že obchodní výměna mezi Británií a EU nebude zatížena cly. Gove ale řekl, že se podnikatelé musí přesto připravit na problémy v obchodu po 31. prosinci. Britské i unijní firmy čeká při vzájemném obchodu například mnohem více byrokracie.

Lidé, kteří v novém roce vyrazí do EU, by se podle Govea měli řádně pojistit, zkontrolovat poplatky za roaming a ujistit se, že jejich cestovní pas je platný ještě nejméně půl roku. „Jsem si jistý, že to bude hrbolatá cesta, ale jsme tu, abychom se pokusili udělat vše pro to, abychom ji uhladili,“ řekl Gove, který má v britské vládě na starosti mimo jiné přípravy na dopady brexitu.