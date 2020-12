Severovýchod USA zasáhla silná bouře, někde může napadnout až 60 centimetrů sněhu

Na severovýchod Spojených států udeřila první letošní sněhová bouře, při níž by podle meteorologů mohlo na některých místech Pensylvánie a New Yorku napadnout až 60 centimetrů sněhu. Silné sněžení doprovází také vítr o rychlosti až 80 kilometrů v hodině. Americká Národní meteorologická služba (NWS) proto vyzývá občany, aby co nejméně cestovali, varuje také před možnými výpadky elektřiny. Panují rovněž obavy z toho, že by bouře mohla narušit distribuci vakcíny proti covidu-19.