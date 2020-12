Očkování v Evropské unii začne od 27. prosince, slibuje von der Leyenová

„Tohle je chvíle pro Evropu. Očkování napříč EU začne 27., 28. a 29. prosince,“ uvedla na Twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. EK v rámci společných nákupů vakcín zajistí pro unijní země nejméně 200 milionů dávek vakcíny od americké a německé společnosti, které by již v pondělí mohly dostat podmínečnou licenci pro evropský trh. Rozhodnutí EMA musí následně potvrdit Komise, von der Leyenová však počítá s tím, že to bude otázka nejvýše několika dní.

Brusel však zajistí pouze společný nákup vakcín, jejich distribuce již bude v režii členských zemí. Některé unijní státy již veřejně oznámily, že začnou očkovat ihned po Vánocích. Například Německo má již připravenu infrastrukturu a očkovací centra a v první etapě chce naočkovat na 400 tisíc lidí. Česko počítá s tím, že do konce roku bude k dispozici téměř 10 tisíc dávek.

Mluvčí EK oznámil, že Komise úspěšně uzavřela také jednaní o nákupu vakcíny od společnosti Novavax, která očkovací látky vyrábí i v Česku. Komise by ve smlouvě chtěla zajistit nákup 100 milionů dávek s předkupním právem na stejné množství. Firma by se tak měla přidat k šesti výrobcům, s nimiž již má EU smlouvy. Pro evropský blok se zhruba 450 miliony obyvatel má Brusel předběžně zajištěnu více než miliardu dávek.

Německo bude muset upřednostňovat

Německo by mělo v první vlně obdržet asi 400 tisíc dávek vakcíny společností BioNTech a Pfizer, do konce prvního čtvrtletí nadcházejícího roku by jich do země mělo být dopraveno až 13 milionů. Počítá s tím ministr zdravotnictví Jens Spahn. Vakcinace, která v Německu stejně jako v celé Evropské unii začne 27. prosince a která bude dobrovolná, se tak v prvních měsících neobjede bez upřednostňování nejohroženějších skupin obyvatel.

Německá očkovací komise Stiko navrhuje rozdělit populaci 83milionové země do šesti tříd, které určují pořadí v přístupu k imunizaci. Do skupiny s velmi vysokou prioritou zařadila obyvatele domovů pro seniory a pečovatelské domy. Do této skupiny patří také lidé nad 80 let a zdravotnický personál mimořádně vystavený rizikům nákazy, jako jsou urgentní příjem či oddělení pečující o infikované koronavirem, ale také zdravotníci z oborů onkologie či transplantační medicíny. Celá tato skupina, která dostane očkování jako první, má 8,6 milionu lidí.