Izrael se do konce prosince pustí do vakcinace, v plánu je denně očkovat šedesát tisíc lidí

„Termín začátku očkování v Izraeli zatím není jasný. Čeká se, že během úterý bude ministerstvo zdravotnictví nebo vláda pořádat tiskovou konferenci, kde stanoví přesné datum,“ vysvětluje rozdílné termíny zahraniční zpravodaj ČT David Borek.

Izrael má aktuálně k dispozici 313 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 od americké společnosti Pfizer. Koncem prosince by podle izraelského Kanálu 12 mohl mít dokonce 3,8 milionu dávek této vakcíny, což bude stačit k naočkování bezmála dvou milionů lidí. Izraelská vláda má v plánu denně očkovat šedesát tisíc lidí, dva miliony lidí by mohly vakcínu dostat do konce ledna.

„Během ledna se stihnou proočkovat ohrožené skupiny, což jsou zejména senioři. Na konci března si vláda představuje, že by se život mohl vrátit do starých kolejí,“ řekl zpravodaj. Úřady podle něho nyní školí zdravotnický personál a převážejí vakcíny do centrálního skladu, odkud budou dávky distribuovány do celého Izraele. Samotné očkování mají řídit nemocnice a zdravotní pojišťovny, povinné by však být nemělo.

Čísla jdou nahoru

Za uplynulý den se v Izraeli potvrdila nákaza koronavirem u dalších 2279 lidí. S odvoláním na informace ministerstva zdravotnictví o tom napsal web The Times of Israel. Naposledy denní bilance nově nakažených hranici dvou tisíc překonala 14. října, kdy v devítimilionové zemi stále platila druhá plošná uzávěra. Aktuální nárůst infikovaných se přitom rychle blíží k hranici, kterou úřady stanovily pro obnovení restrikcí.