Francie chystá novou letadlovou loď na jaderný pohon

Příští francouzská letadlová loď bude mít jaderný pohon, oznámil při představení podrobností o projektu prezident Emmanuel Macron. Její stavba začne na konci roku 2025, o jedenáct let později projde testy a do služby by měla nastoupit v roce 2038. Nahradí stávající jadernou letadlovou loď Charles de Gaulle. Cena plavidla se odhaduje na sedm miliard eur – 184,5 miliardy korun.