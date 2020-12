Zemřel jeden z architektů Evropské unie Valéry Giscard d'Estaing

Válečná zkušenost

Narodil se 2. února 1926 v německé Koblenzi v rodině vysokého finančního úředníka (otec tehdy pracoval ve francouzské správě v Porýní). Sloužil ve francouzských jednotkách a v letech 1944 až 1945 se účastnil bojů ve Francii a Německu. Na přelomu padesátých let absolvoval studium na Národní škole pro správní úředníky (ENA) v Paříži, kariéru státního úředníka začal jako pomocný finanční inspektor na ministerstvu financí v roce 1952.

Poslancem Národního shromáždění byl od ledna 1956. Ministrem hospodářství a financí byl dvakrát v letech 1962 až 1974. Mimo to zastával například v roce 1970 funkci předsedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Rozšíření Unie

Prezidentem republiky byl jedno volební období v letech 1974 až 1981. V úřadu musel čelit dvěma ropným krizím (1973-1974 a 1979-1980), kdy prudké zvýšení cen nafty zvýšilo inflaci a oslabilo francouzské hospodářství. Francie mimo jiné proto zahájila program výstavby jaderných elektráren, v nichž dnes vyrábí přes 40 procent energie. Giscard d'Estaing prosadil řadu liberalizačních opatření a zjednodušil prezidentský ceremoniál.

V rámci Evropy se mu podařilo zavést pravidelné schůzky hlav evropských států a zasadil se o posílení pravomocí Evropského parlamentu. Ve spolupráci s německým kancléřem Helmutem Schmidtem položily základy vzniku jednotné evropské měny. Sehrál také jednu z rozhodujících úloh při rozšíření Unie o Řecko a při přípravách jejího rozšíření o Španělsko a Portugalsko.

V dalších volbách kandidoval, podporován volebním blokem Svaz pro francouzskou demokracii, neúspěšně proti Françoisovi Mitterrandovi. V dubnu 1981 přežil pokus o atentát na letišti v Ajacciu na Korsice.

V dalších letech se již do žádné vrcholné funkce sice nedostal, přesto plnil významnou roli v Národním shromáždění, byl také členem Evropského parlamentu. V červenci 1996 se vyslovil pro to, aby se Francie postavila proti plánovanému rozšíření NATO směrem na východ; místo toho by měla Aliance zaručit hranice Polska a dalších států s Ruskem, neboť případné rozšíření by podle něj vedlo k izolaci a odporu Ruska ve vztahu k Evropě.