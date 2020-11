Republikáni vydělávají na tvrzení, že bílí muži jsou terčem útoku, řekl Obama

„Vždycky mi přijde zajímavá míra, kterou se v republikánské politice buduje představa, že bělošští muži jsou oběťmi. Že oni jsou terčem útoku - což očividně neodpovídá historii, datům ani ekonomii,“ prohlásil exprezident Obama, který do pořadu přišel v souvislosti s nedávným vydáním prvního dílu svých pamětí s názvem A Promised Land (Země zaslíbená), jichž se za první týden prodalo přes 1,7 milionu kopií.

„Je to upřímné přesvědčení, se kterým se vnitřně ztotožnili. Je to příběh, který se vypráví. A rozplést ho, to nebude něco, co se podaří hned, zabere to nějaký čas,“ dodal Obama. Demokrat rovněž vyslovil přesvědčení, že Američané latinskoamerického původu se letos přiklonili k Trumpovi ve větší míře než před čtyřmi lety kvůli tomu, že republikán je odpůrcem práva na dobrovolný potrat.

„Je hodně silně věřících Hispánců, kteří nepovažují fakt, že Trump říká rasistické věci o Mexičanech nebo zavírá osoby zadržené bez dokladů do klecí, za stejně důležitý jako to, že podporuje jejich postoj ohledně sňatků homosexuálů nebo potratů,“ řekl exprezident.