Příběh dvou handicapovaných, kteří se stali fotografy. OSN pomáhá postiženým Syřanům v návratu do života

Duo postižených Syřanů nastupuje v damašské čtvrti Barámka do taxíku, aby spolu odjeli na basketbal. Ten hrají pravidelně každý týden, Ahmad přitom na hřišti pomůže Badrovi přesednout do sportovního křesla, ve kterém se může zúčastnit hry.

„Jsme spolu 24 hodin, sedm dní v týdnu. Společně jíme, pracujeme i chodíme hrát basketbal. Všechno děláme společně,“ tvrdí osmadvacetiletý Syřan na vozíku Badr Hadždžámi. V roce 2012 mu střepina poškodila míchu a od té doby je upoután na kolečkovém křesle. Po zranění žil pět let v osamění, zvrat přišel až po seznámení s Ahmadem.

„Ahmad mě doplňuje. Mé uši jsou jeho ušima a jeho nohy jsou mýma nohama. Je to, jako bychom byli dvě části jednoho srdce. Té mé něco schází a stejně tak to má on. Dohromady tvoříme celek,“ dodal Badr.